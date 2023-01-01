会议议程

*演讲嘉宾信息请参考Speaker页面

10月16日

17:00 - 19:00 大会注册开放

10月17日

08:00 – 09:00 大会注册开放

09:00 – 09:10 开幕致辞

09:10 - 09:15 亚洲年度CEO 颁奖仪式

09:15 – 09:45 获奖嘉宾主旨发言

09:45 – 10:15 全球宏观经济发展趋势解析

10:15 - 10:45 茶歇

10:45 - 11:15 中国宏观经济分析及对造纸行业的影响

11:15 – 12:30 总经理小组讨论

12:30 – 14:00 午餐

14:00 – 14:30 全球纸浆市场展望

14:30 – 15:00 全球木片市场展望：如何满足中国日益增长的需求？

15:00 – 15:30 亚洲造纸企业的成本竞争力

15:30 – 16:00 茶歇

16:00 – 16:30 探讨纸浆衍生品市场的未来发展趋势与挑战

16:30 – 17:30 造纸原材料小组讨论

17:30 第一天会议结束

18:00 – 20:00 鸡尾酒会

18:00 – 20:00 VIP晚宴

10月18日

08:00 – 09:00 大会注册开放

09:00 – 09:30 全球回收纸市场展望-疫情影响及贸易流转变

09:30 – 10:00 全球箱板瓦楞纸市场- 供需动态变化对全球市场的影响

10:00 – 10:30 中国箱板瓦楞纸市场-后疫情时代，政策、经济、市场因素共同影响下行业面临的挑战和机遇

10:30 - 11:00 茶歇

11:00 - 11:30 全球纸包装市场发展趋势

11:30 - 12:30 包装的可持续发展性

12:30 – 14:00 午餐

14:00 - 14:30 东南亚包装行业发展概括

14:30 - 15:00 包装行业新趋势-对于绿色包装及纸浆模塑等新材料的融入发展

15:00 - 15:30 亚洲白纸板市场发展-新增产能对市场供给的冲击

15:30 - 16:00 茶歇

16:00 – 16:30 2023年中国疫情管控放开，文化纸市场将会面临怎样的机遇和挑战？

16:30 – 17:00 生活用纸年度分享-全球区域供需变化及市场预测

17:00 第二天会议结束