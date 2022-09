COVERAGE NOTE: RISI starts databasing UK euro equivalent prices

With effect from September 2018, RISI has added euro equivalent prices for its UK pulp and paper assessments to its online portal. Previously the prices only appeared in PPI Europe. Customers can now also find these prices online and in the RISI historical database. The Price IDs are as follows:

12005 Newsprint 40-g, UK, EUR/tonne 12006 Newsprint 45-g, UK, EUR/tonne 12007 Newsprint 42.5-g, UK, EUR/tonne 12009 Improved (68 ISO) 52-g, UK, EUR/tonne 12010 SC rotogravure reels 60-g, UK, EUR/tonne 12011 SC rotogravure reels 56-g, UK, EUR/tonne 12012 SC rotogravure reels 52-g, UK, EUR/tonne 12013 SC offset reels 60-g, UK, EUR/tonne 12014 SC offset reels 56-g, UK, EUR/tonne 12015 SC offset reels 52-g, UK, EUR/tonne 12016 LWC rotogravure reels 60-g, UK, EUR/tonne 12017 LWC offset reels 60g, UK, EUR/tonne 12018 A4 copy (B grade) 80-g, UK, Eur/tonne 12019 A4 copy (C grade) 80-g, UK, Eur/tonne 12020 Offset reels 80-g, UK, Eur/tonne 12021 Offset sheets 80-g, UK, Eur/tonne 12022 Reels 100-g, UK, Eur/tonne 12023 Sheets 115-g, UK, Eur/tonne 12024 Unbleached kraftliner 175-g+, UK, Eur/tonne 12025 Unbleached kraftliner 150-g, UK, Eur/tonne 12026 Unbleached kraftliner 125-g, UK, Eur/tonne 12027 White-top kraftliner 140-g+, UK,Eur/tonne 12028 Testliner 2 140-g, UK, Eur/tonne 12029 Testliner 3 140-g, UK, Eur/tonne 12030 Fluting 100-g, UK, Eur/tonne 12031 Fluting 90-g, UK, Eur/tonne 12033 White-top testliner 140-g, UK, Eur/tonne 12034 Coated duplex (GC2) 270-g+, UK, Eur/tonne 12035 White-lined chipboard (GD2) 300-g+, UK, Eur/tonne 12036 1.02 - mixed P&B (sorted), UK, Eur/tonne 12037 1.05 - old corrugated containers, UK, Eur/tonne 12038 1.11 - sorted graphic paper for deinking, UK, Eur/tonne 12039 2.01 - newspapers, UK, Eur/tonne 12040 2.08 - colored woodfree magazines, UK, Eur/tonne 12041 Multigrade, UK, Eur/tonne

RISI will also begin storing historical values for euro equivalent prices for its Russian containerboard assessments from October 2018.

