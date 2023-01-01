《反现代奴隶制法案》透明度声明

简介

本声明阐述了Fastmarkets集团为遵守英国《2015年反现代奴隶制法案》（“法案”）所采取的措施。在本声明中，Lithium Hangar Holdco Limited及其子公司被称为“集团”。下述证明和审查步骤是在集团隶属于Euromoney Institutional Investor PLC（现为Delinian）公司集团时采取的。我们将对证明和政策批准流程进行更新，以符合最佳实践治理流程以及Fastmarkets作为独立集团将采用的政策，这些将在集团截至2024年9月30日止财年的反现代奴隶制和人口贩卖声明中进行描述。

Fastmarkets提供来自全球200多名记者和分析师的价格数据、新闻和分析，涵盖农业、能源、金属和矿业等市场。其数据被客户用来帮助了解和预测动态的、有时不透明的市场，从而实现交易和风险管理。Fastmarkets是一家拥有130年历史的全球性企业，在英国、美国、中国、新加坡、巴西、比利时和芬兰共有500多名员工。

我们的供应链

我们拥有多样化的供应链。在对我们经营的每项业务及其供应链进行考量之后，我们确定以下领域为我们固有或感知的供应链风险：



非欧盟/非美国国家的活动举办和运营



在公司所有办公场所工作的合同维护人员（如保洁、餐饮、保安、物业等）



在高风险国家的外包业务，包括软件开发人员、数据和列表研究人员、销售和客户服务人员



我们关于反现代奴隶制和人口贩卖的政策

我们致力于确保在我们的供应链或任何业务环节中均不存在任何现代奴隶制或人口贩卖行为和活动。我们承诺在所有业务关系中以合乎道德的方式诚信经营，并实施和执行有效的制度和控制措施，以确保在我们的供应链中杜绝现代奴隶制和人口贩卖情况。

员工保证

我们要求我们的全球组织（包括高风险国家）有保证员工（包括临时工、实习生和业务工作人员）工作权利的相关文件。

供应商保证

我们有一个供应商保证框架来确定位于奴役或人口贩卖风险较高的国家或地区的供应商。我们将我们对于如何开展业务的要求告知这些供应商，并在适当的情况下要求他们做出具有法律效力的承诺。

合规方法

为了监督合规情况：



每个部门负责人书面证明他们已对其部门的供应链进行了审查，并采取了必要的措施来降低现代奴隶制风险。



每个部门填写一份现代奴隶制问卷，以支持他们的书面证明。问卷内容涵盖所有关键风险领域的流程。



执行委员会和管理委员会审查并批准集团的反奴隶制政策和程序，并由董事会签署年度声明。

举报

我们的员工都可以使用集团的举报热线，匿名举报任何涉嫌违法或不道德的行为。该热线由独立的第三方管理。

审查

由于我们的业务和固有或感知的供应商风险会随着时间的推移发生变化，我们将持续审查并更新我们的合规方法。

本声明根据《2015年反现代奴隶制法案》第54(1) 条做出，构成集团截至2023年9月30日止财年的反现代奴隶制和人口贩卖声明。

本声明于2023年5月经Fastmarkets的执行委员会批准。

Raju Daswani

Fastmarkets

本声明涵盖Fastmarkets及其集团公司，报告公司根据《2015年反现代奴隶制法案》获得其各自董事会的批准。