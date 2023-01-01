简介

Fastmarkets提供对我们客户的业务流程和工作流至关重要的大宗商品价格基准和分析。它提供金属采矿、林产品和农业市场中涵盖整个供应链的价格信息，从商品生产到回收利用。

Fastmarkets及其集团公司承诺尊重每个访问、注册或订阅我们网站、出版物、活动和其他产品或服务的用户或我们以其他方式收集其个人信息的用户的隐私。

本隐私声明解释了我们如何使用您的个人数据。请与我们的Cookie声明一起仔细阅读。我们会不时对本声明进行修改，请定期查看。如有任何更新，我们都将通知您。

数据控制者

Fastmarkets提供对我们客户的业务流程和工作流至关重要的大宗商品价格基准和分析。它提供金属采矿、林产品和农业市场中涵盖整个供应链的价格信息，从商品生产到回收利用。我们经营的业务广泛多样。您可以在我们的网站上详细了解有关这些业务的信息。Fastmarkets是您个人信息的官方数据控制者。本隐私声明适用于Fastmarkets的所有业务。为补充我们的全球隐私保护方法，本政策还包含根据加州和中国隐私法律授予个人的特定信息隐私权。这反映了我们与这些地区客户的关系。

数据保护官

如果您想行使数据保护法赋予您的权利，您可以按照“如何行使您的权利”中提供的详细信息联系我们。

我们处理的个人数据

当您访问我们的网站和应用程序、订阅产品或服务、注册并参加我们的活动、为我们的业务做出贡献或以其他方式与我们互动时，我们将收集您的个人数据。以下列出了我们处理的个人数据、我们使用这些数据的目的以及我们从哪里获得这些数据（在每种情况下，这可能会因您与我们的互动方式不同而异）。

个人数据类型 我们使用数据的目的以及我们处理数据的法律依据 我们从哪里获得数据 您注册我们的网站和/或注册免费试用我们的产品或服务时向我们提供的个人数据。这包括您的姓名、地址、电子邮箱地址、电话号码以及与您的职业和雇主信息。其中还包括支付信息。 为您提供您所要求的产品或服务。我们的法律依据是，有必要处理这些信息以履行我们即将或已经与您签订的合同。 您 您注册参加我们的活动时提供的个人数据。这包括您的姓名、地址、电子邮箱地址、电话号码以及与您的职业和雇主信息。其中还包括支付信息。 完成您的活动注册，以便您能参加活动。我们的法律依据是，有必要处理这些信息以履行即将或已经与您签订的合同。 您 您与我们互动时提供的健康状况方面的个人数据。 这样我们就能够根据您与我们分享的个人情况做出合理的调整。 您 您与我们互动时提供的个人数据。 向您发送营销信息。我们基于我们的合法权益，就您可能感兴趣的产品和/或服务与您保持联系。 我们在收集您的信息时向您提供了拒收营销信息的机会，您可以随时更改您的偏好。 您 您与我们互动时提供的个人数据。 将您的个人数据提供给我们的活动赞助商，以便他们针对您可能感兴趣的产品和/或服务与您联系。 我们基于我们的合法权益将您的个人数据共享给我们的赞助商。我们向您提供了拒绝共享信息的机会。 您 来自应用程序、您的浏览器或设备以及您的IP地址的信息（“事务数据”） 这是统计数据，无法识别您的个人设备。例如，这些信息可能是您的计算机类型、屏幕分辨率、操作系统名称和版本、设备制造商和型号、语言和网络浏览器类型和版本等。 监测我们的产品、服务、流程和平台的使用和性能，进行分析（如统计、市场、产品分析）、报告和预测；



了解您如何与我们的产品、服务和平台互动；



进行检查，防止、发现、调查和报告违反我们的条款和条件的使用行为。 我们基于我们的合法权益，通过这些数据帮助我们了解、开发、改进我们的产品和服务，并管理风险和安全。 您的设备 与您和您的工作有关的个人数据 - 如，电子邮箱地址、电话号码、职位名称、地址、购买记录和帐户资料 创建特定类型受众的“细分群组”，以便我们能够提高销售和营销活动的质量和相关性，并提供与您和您的个人资料相关的产品和服务。 我们基于我们的合法权益来营销我们的产品和服务。 您 用于创建特定类型受众的“细分群组”的个人数据，以便我们向您展示可能与您和您可能所在的“细分群组”更相关的广告。 我们使用第三方Cookie来收集技术信息，包括您如何与我们的网站互动（例如，浏览信息，您阅读过哪些文章等） 向您推送您可能感兴趣的广告。 我们基于我们的合法权益来营销我们的产品和服务。 如果我们使用cookie或其他跟踪技术，请参阅我们的cookie声明，详细了解如何通过您的隐私设置管理您的cookie选择。 您的设备 您的一些个人数据以及您设备上的技术数据 与第三方共享，以便在其他网站上（如Facebook Customer Audiences）为您推送定向广告。这可能包括您的电子邮箱地址和cookie、网络信标或其他用于监控您的在线行为和识别网站使用情况的跟踪技术，帮助广告商向您展示与您更相关的广告和内容。这也被称为“行为定向广告”。 第三方，如Facebook和Google，都有自己的隐私政策，您可以通过以下链接查看： Google 点击此处链接，详细了解Google如何使用其收到的数据： https://policies.google.com/technologies/partner-sites Facebook Custom Audience 有关Facebook Custom Audience 的更多详细信息，请访问： https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience 。 当我们向Facebook发送数据时，我们与Facebook是数据的联合控制者。这种联合控制者关系受Facebook的控制者附录约束。 一旦收到这些数据，Facebook就是独立的数据控制者。有关Facebook如何处理这些数据的更多信息，您可以点击此处链接查看：https://www.facebook.com/policy.php。 当出于这些目的处理您的信息时，我们基于我们的合法权益来帮助我们营销我们的产品和服务。 您 便于我们联系到您的个人数据 与可信的第三方共享，以便核实我们持有的信息，并确保其准确。 我们基于我们的合法权益向您提供我们的产品和服务。 您和可信的第三方 便于我们联系到您的个人数据 征求您的反馈和/或邀请您参与客户和/或市场调研。 我们基于我们的合法权益来了解、开发和改进我们的产品和服务。 您 您提供给我们的个人数据 如果我们出售业务或资产，我们需要向该业务或资产的潜在买方披露您的个人数据。如果Fastmarkets或我们的任何集团公司被出售或出售我们的资产或被第三方收购，那么，该第三方将获取我们客户的个人数据。在这些情况下，必须转移您的个人数据，以便您所订阅的服务仍可继续提供，或您可以继续享受我们的产品和服务带来的好处。如果新的控制者对您的个人数据负责，您将收到通知。 我们基于我们的合法权益出售业务，支持我们的经营或战略目标。 您 事务数据 我们会在发送给您的电子邮件中包含小像素标签（小图像文件），以便确定我们的电子邮件是否被打开和/或我们的电子邮件中的超链接是否被点击。我们还会收集浏览器、位置以及用于电子邮件通信的设备的信息。这些信息使我们能更好地了解我们是否满足用户的需求，以及我们如何改进我们的沟通。除此以外，我们不收集其他信息。 我们基于我们的合法权益来了解、开发和改进我们的产品和服务。 您的设备 公开数据 进行制裁筛查，以防止与被禁止进行某些交易和/或活动的人士开展交易。 我们根据我们的法律义务来进行制裁筛查，并基于我们的合法权益来管理风险、安全和预防犯罪以及管理您提供给我们的数据。 独立审计的第三方 公开数据 向您发送营销信息。我们从可靠的来源获得这些信息。 我们基于我们的合法权益联系企业订阅者，提供他们可能感兴趣的产品和/或服务信息。 我们在发送营销信息时总是提供拒收未来营销信息的机会，并支持随时更改偏好设置。我们不会向已告知我们不愿接收营销信息的人员发送这些信息。 可信的数据库 您提供给我们的个人数据 保护我们的网络/应用程序的安全性和韧性，并应对技术和安全事件。 我们基于我们的合法权益来管理风险、安全和预防犯罪。 您 您提供给我们的个人数据 使我们能够根据我们的业务活动提供法律和/或监管建议。 我们基于我们的合法权益来满足我们的行业、监管和法律要求，并行使我们的权利。 您

我们如何存储您的个人信息

数据安全

我们采取了适当的安全措施，防止您的个人数据意外丢失、被未经授权使用或访问、更改或披露。此外，我们还对您的个人数据设置了访问权限，仅限那些需要知道的员工、代理、承包商和其他第三方访问。他们只会根据我们的指示处理您的个人数据，并承担保密责任。

我们制定了处理任何可疑个人数据泄露的程序，如果发生数据泄露，我们将在法律要求的情况下通知您和相关数据保护监管机构。

数据保留

我们制定了数据保留政策，确保我们不会超过必要期限使用或存储您的个人数据。我们基于以下因素来确定个人数据保留期限:

英国信息专员办公室和其他监管机构的指导，以及行业最佳实践建议；



个人数据的使用；

收集个人数据的商业理由以及收集个人数据的目的期满；

我们持续确保数据准确性的能力；以及

法律和监管要求。

有时我们需要保留个人数据的时间可能比数据保留政策中规定的时间更短或更长。在这种情况下，将暂停适用关于数据保留期的规定，但应以尊重所有相关人员的权益为前提。

我们的第三方

我们使用第三方来支持、执行或改进一系列业务流程。这可能要求我们与第三方共享您的数据和/或第三方与我们共享您的数据。这些第三方可能包括（但不限于）：



使我们能够了解、开发、改进和营销我们的产品和服务的第三方；

使我们能够进行监管检查的第三方 — 例如，制裁筛查；

与我们合作以帮助我们实现和服务您的产品和服务的第三方；

支持我们业务流程运行的第三方；

提供报告、银行或税务管理服务以使我们能够管理我们的财务和业绩的第三方；

法律法规、行业惯例要求的或侦查/预防欺诈、犯罪、恐怖活动或商业风险所需的其他第三方、组织或机构，例如，监管机构、执法机构和预防犯罪机构。

我们的有些第三方可能是国际性的。请参阅“国际数据传输”部分，了解我们如何在全球范围内管理我们的数据。

国际数据传输

Fastmarkets在世界各地设有办事处。您的数据可能会在全球范围内传输或访问。

与其他Fastmarkets业务一样，我们与之共享您的数据的服务提供商可能在英国、欧洲经济区（EEA）以及世界其他地方开展业务。

虽然一些国家 — 例如欧洲经济区（EEA）、马恩岛、安道尔、阿根廷、根西岛、以色列、泽西岛、新西兰、瑞士和乌拉圭等，被认为必须执行与英国同样严格的数据保护标准，但世界其他地区可能无法保证同等的数据保护水平。所以，当我们与英国和欧洲经济区以外的任何人共享您的数据时，如有必要，我们始终采取法律要求的保护措施，以确保您的数据受到同等高水平的保护。

如果您想了解传输数据时采取的保护措施的更多详情，请与我们联系。

如何设置您的数据和隐私偏好

您可以通过选择“取消或管理您的订阅” 来拒绝接收我们的信息。您也可以也直接与我们联系，选择我们与您联系的渠道（电子邮件、电话、邮件等）。

对于在英国和欧洲经济区（EEA）的个人：您的权利

您对您的个人数据拥有若干权利，具体如下：

您的数据保护权利

根据数据保护法，您拥有的权利包括：



访问权

您有权要求我们提供您的个人信息副本。

更正权

您有权要求我们更正您认为不准确的个人信息。您也有权要求我们补充您认为不完整的信息。

删除权

在某些情况下，您有权要求我们删除您的个人信息。

限制处理权

在某些情况下，您有权要求我们限制对您个人信息的处理。

反对处理权

在某些情况下，您有权反对处理您的个人信息。

数据可携带权

在某些情况下，您有权要求我们将您提供给我们的个人信息传输给另一个组织或您自己。

您无需为行使您的这些权利而支付任何费用。如果您提出以上请求，我们将在一个月内回复您。

如何行使您的权利

如欲行使上述权利，请写信或发送电子邮件给我们，地址如下：

数据保护

Fastmarkets

8 Bouverie Street, Temple, London EC4Y 8AX

电子邮箱: privacy@fastmarkets.com

在处理请求之前，我们可能需要确认您的身份。我们将尽最大努力回答您的任何问题，并解决您的任何关切。

您也有权就您的个人数据处理直接向监管机构投诉 — 英国信息专员办公室或您居住所在国家的监管机构。您可以通过以下提供的链接或以书面形式联系英国信息专员办公室：

英国信息专员办公室

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

热线电话号码: 0303 123 1113

ICO 网站: https://www.ico.org.uk

有关其他监管机构的联系信息可以查到。但是，如果您需要帮助，可以联系我们。

针对加州居民的额外披露

我们已在本隐私声明的其他部分详细阐释了我们的隐私做法。在本节中，我们提供可已收集的《加州消费者隐私法》（“CCPA”）中规定的个人信息类别，收集或使用这些类别个人信息的目的，以及披露这些类别个人信息的商业目的（如CCPA中所定义）。在本隐私声明生效前的12个月内，我们没有出售个人信息，尽管我们确实使用了第三方提供的依赖Cookie和其他跟踪技术（有关更多信息，请参阅我们的Cookie设置）的标准互联网广告和分析工具，并且我们可能会在您同意的情况下出于以下商业目的披露您的信息。

收集的个人信息类别:



互联网或其他电子网络活动信息，例如，浏览历史；搜索历史记录；上网兴趣，例如，从在线使用中得出的关于消费者兴趣类别的信息；以及消费者与网站、应用程序或广告互动的信息。

人口统计信息，包括受加州法律保护的类别的个人特征信息，如种族和性别

设备信息和其他个人标识符，例如，姓名；别名；邮政地址；网络标识符；IP地址；电子邮箱地址；帐户名称。

职业、教育或就业相关信息，例如，公司名称或职位名称。

地理位置信息

商业或交易信息，例如，个人财产记录、购买、获得或考虑的产品或服务的记录，或其他购买或消费历史或倾向。

推论，例如，基于本隐私声明中确定的信息得出的推论，以此创建反映消费者偏好、倾向、行为等的消费者画像。

收集或使用这些类别个人信息的目的:

提供在线平台。

与您沟通。

改进和开发在线平台。

披露这些类别个人信息的商业目的:

我们出于商业目的而披露这些类别的个人信息。例如，我们共享这些信息：



给我们的服务提供商。

以保护我们的合法权益。

在受到某些限制的前提下，您有权：要求了解我们收集、使用和披露的个人信息的类别和具体内容；要求删除您的个人信息；拒绝“出售”您的个人信息；并且不因行使这些权利而受到歧视。

如需行使本节中所述的任何权利（对于加州居民客户），请通过提交 CCPA数据请求表 来提出您的请求。当您行使这些权利时，我们可能会设法核实您的身份，例如，核实您向我们购买的产品或服务。如果我们从授权代理人处收到您的请求，我们可能会要求您提供证据，证明您已向该代理人提供授权委托书，或该代理人拥有其他有效的书面授权，以代表您提交行使权利的请求。如果您是寻求提出请求的授权代理人，请与我们联系。我们不会因您行使权利而歧视您。

中华人民共和国境内个人额外披露事项

我们处理个人信息的法律依据

中华人民共和国境内个人额外披露事项

我们处理个人信息的法律依据

我们将依照合法、正当、必要、善意的原则处理您的个人信息。如有需要，我们将在处理您的个人信息之前取得您的同意。特别是，当我们处理您的敏感个人信息时，我们将按照法律、行政法规的规定，取得您的单独同意或书面同意。

如果我们对您的个人信息的处理超出本隐私声明的内容，我们将通过页面提示、互动流程、网站公告等方式向您单独说明处理的目的、方式和范围，并再次取得您的同意。

如果涉及直效营销，我们将征求您的同意。您始终有不作回应的自由，并可随时轻松撤回同意。

您完全知悉，在以下任一情形中，我们可以无需取得您的授权和同意而处理您的个人信息：



为订立、履行您作为一方当事人的合同所必需，或者按照依法制定的劳动规章制度和依法签订的集体合同实施人力资源管理所必需；

为履行法定职责或者法定义务所必需；

为应对突发公共卫生事件，或者为保护自然人的生命健康和财产安全所必需；

为公共利益实施新闻报道、舆论监督等行为，在合理的范围内处理个人信息；

依照法律、行政法规的规定在合理的范围内处理您自行公开或者其他已经合法公开的个人信息；

法律、行政法规规定的其他情形。

我们如何分享您的信息

我们不会与第三方分享您的个人信息，除非我们取得您的单独同意，或者按照法律法规的规定无需取得您的同意。

我们可能会与活动赞助商分享您的姓名、职务、公司、地址、电话号码和电子邮箱地址。由于活动赞助商不时变换，我们将在分享您的个人信息之前告知您赞助商的名称和联系方式以及处理的目的和方式，并取得您的单独同意。

如果我们因合并、分立、解散、被宣告破产等原因需要转移您的个人信息，我们将通知您接收方的名称或者姓名和联系方式，并敦促接收方继续根据本隐私声明处理您的个人信息。否则，我们将要求接收方在处理之前再次取得您的同意。

存储地点和国际转移

您的个人信息将被存储在中华人民共和国境外。Fastmarkets（ https://www.fastmarkets.com ）是一个全球性组织，其将接收您的个人信息（姓名、职务、公司、地址、电话号码和电子邮箱地址）。

我们还可能与公司的关联方分享您的个人信息，以便其向您发送营销材料。

我们将采取法律规定的必要措施，包括取得您的单独同意，与境外接收方签订标准合同条款以约定双方之间的权利和义务，确保外国接收方按照适用法律的规定对您的个人信息提供充分保护。

您可以通过本隐私声明中所列的联系方式与我们或海外接收方联系，以行使个人信息方面的权利。

您享有的额外隐私权利

根据《个人信息保护法》的规定，您享有以下权利：



知情权：您有权知悉您的个人信息的处理情况。此外，您还有权要求我们解释本隐私声明以及我们处理个人信息的规则。

查阅权和复制权：您可以要求查阅您的个人信息或者取得您的个人信息的副本。

更正权和补充权：如果您发现您的个人信息不准确或不完整，可以要求我们予以更正或补充。

删除权：在某些情形下（例如：您撤回了同意，或者处理个人信息的目的已经实现、无法实现或者为实现处理目的不再必要），您可以要求删除您的个人信息。



转移权：当符合有关部门规定的条件时，您可以将您的个人信息转移至您指定的个人信息处理者。

作出决定、限制和拒绝的权利：您可以对您的个人信息的处理作出决定，并限制或拒绝我们处理您的个人信息。

撤回同意的权利：您可以撤回同意。请理解，每项服务均需要若干基本的个人信息来完成。在您撤回同意后，我们将不再处理相关的个人信息，并因此而无法向您提供相应的服务。但您撤回同意并不影响之前基于您的授权所进行的个人信息处理。

为安全起见，我们在处理您的请求之前可能会核实您的身份。我们将在核实您的身份后及时响应您的请求，并在核实您的身份后15天内作出答复和合理解释，或告知您解决纠纷的外部途径。

在以下情形中，我们将无法响应您的请求：



与我们履行法律法规规定的义务相关的；

与国家安全、国防安全直接相关的；

与公共安全、公共卫生、重大公共利益直接相关的；

与刑事侦查、起诉、审判和判决执行等直接相关的；

我们有充分证据表明您存在主观恶意或滥用权利的；

出于维护您或其他个人的生命、财产等重大合法权益但又很难得到本人同意的；

响应您的请求将导致您或其他个人、组织的合法权益受到严重损害的；

涉及商业秘密的。

如何联系我们

如果您对本隐私声明和您的个人信息的处理有任何疑问或疑虑，可以将您的问题发送至 privacy@fastmarkets.com 或发送至以下地址：Fastmarkets，香港铜锣湾登龙街18号V-Point 12楼。

保护您的信息

我们将努力确保您的个人信息安全，并采取适当的技术和组织措施保护您的个人信息免遭丢失、未经授权的使用、披露或破坏。尽管我们会尽最大努力保护您的个人信息，但我们无法保证任何信息传输均无风险。

我们要求我们的所有员工、承包商和信息处理者（即代表我们处理个人信息的第三方）对上述信息保密，不将其用于除履行我们要求的服务之外的任何目的。