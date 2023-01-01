使用条款

简介

本条款与条件（“条款”）适用于Fastmarkets或我们任何集团公司拥有、运营或提供的所有网站（“网站”）及相关服务的使用。本条款对您和Fastmarkets均具有约束力。

访问网站即表示您同意本条款与条件。我们会随时修订本条款，并发布到网站上。您在修订条款发布后继续使用服务，即表示您接受并同意修订条款。我们建议您定期查看本网站的任何更新。

本条款适用于您对我们网站和所有Fastmarkets内容的使用，即网站上的资料信息（“内容”），无论您使用何种交付平台或设备来访问这些内容。访问我们的任一网站即表示您同意本条款。如果您不同意，则不应使用我们的网站或任何内容，并应取消任何订阅。如果您有任何问题，请联系您的客户经理。我们可以随时自行决定修改或删除网站上的任何内容，而无须承担任何责任。

发布在特定网站上的或与您或您通过其使用相关网站的公司就任何服务达成的任何附加条款和条件（“特定条款”），应被视为本条款的一部分。如果本条款与任何此类特定条款相冲突，应以特定条款为准。

访问和使用

对于我们从您使用服务和参加Fastmarkets活动中收到的所有信息，Fastmarkets将根据我们的隐私政策进行使用。请参阅隐私政策，了解我们如何处理您的个人数据。

Fastmarkets或其许可方拥有网站上的所有内容，其中的所有知识产权（“IP”）受英国和国际版权、商标、专利、商业秘密和其他知识产权或所有权法律的保护。

Fastmarkets不做出以下声明或保证：

您对服务的使用将是不间断或无错误的；网站上的内容是最新的；我们将审查内容的准确性；我们将保留或维护内容，确保不丢失；或者服务将满足您的业务目标或其他要求或期望（或者，如果满足，该结果将是可持续的）；

使用任何内容不得侵犯任何第三方的知识产权。

作为网站的用户，您可以访问网站上的内容，以协助您开展工作。如果您对我们的内容（用户生成内容）发表评论并参与讨论，您向我们声明您拥有这样做的所有必要法律权利，并且您授予Fastmarkets在任何和所有网站使用、发布和公开展示用户生成内容的非排他性权利和许可。

您同意，未经Fastmarkets事先书面同意，您不得：



复制、发布、重新发布、存档、存储、改编、更改、修改、翻译、总结、复印、扫描、向多个媒体出售、出售、许可、制定、获取、用程序从网上下载任何内容、授予或意图授予任何内容的任何权利或以其他方式提供任何内容，或在任何内容的基础上创作派生作品；

删除或更改任何内容或其副本中的任何版权或商标声明；或

以其他方式侵犯我们的知识产权。

without the prior express written consent of Fastmarkets.

Fastmarkets 的商标归Fastmarkets或其某家集团公司所有。我们没有授予您以任何方式使用这些商标的许可或同意，并且您同意未经我们事先书面同意不使用这些商标。

您有责任确保您为访问和使用我们的服务而提供的所有信息（包括付款信息）是准确和最新的。我们有权信赖您所提供的信息。

如果您通过使用登录凭据访问网站，您不能与任何他人共享这些登录凭据。您要对任何未经授权使用您的登录凭据访问网站的行为负责。

如果您订阅我们的任何服务，您还应遵守与该服务相关的单独条款，这些条款将在订阅时提供给您。请仔细阅读这些条款，其中载明了我们的退款、取消订阅和定价政策以及其他重要信息。

未向您转让有关网站或内容的任何权利、所有权或利益，Fastmarkets保留所有未明确授予的权利。任何未经本条款明确允许的服务使用均属违反本条款，并可能违反版权、商标和其他法律。

服务范围

网站和内容仅供一般参考之用，不意在构成您应该依赖的任何形式的意见、建议、陈述、认可或安排。我们有权随时自行决定更改、删除、暂停或终止服务的任何方面，包括任何内容的可获得性。

用户不应依赖它们做出（或避免做出）任何特定的投资、购买、销售或其他决定。在作出任何此类决定之前，用户应获得适当的独立建议，例如，应从合格的财务顾问处获得建议。

Fastmarkets承诺以合理的技能和谨慎的态度开发和运营网站，并将尽合理的努力及时纠正其发现的任何错误。但是，Fastmarkets不就这些网站或网站上发布的内容的质量、完整性或准确性做出任何承诺。

Fastmarkets也不就这些网站的及时性、安全性、性能或可用性做出任何承诺，也不保证或声明这些网站不会受到病毒或任何其他具有污染性或破坏性的东西的感染。

责任限制

在法律允许的最大范围内，Fastmarkets不做任何形式的明示或默示声明或保证，并且对于因使用服务或本条款而产生的任何直接、间接、经济或间接损失，或任何业务、使用、利润、预期利润、合同、收入、商誉或预期储蓄损失，Fastmarkets概不承担任何责任，即使Fastmarkets已被告知可能发生该等损失或损害。

一般规定

您不得许可或转让您在本条款下的任何权利。我们可以将我们在本条款下的任何权利或义务转让给任何Fastmarkets集团公司，但如果我们这样做，我们将确保受让公司将继续尊重您在本条款下的权利。

如果本条款中的任何条款被任何有管辖权的法院认定为无效，该无效条款不影响本条款中其余条款的有效性，这些条款仍将完全有效。

任何一方未能行使本条款下的任何权利或救济不构成对该权利或救济的放弃。本条款中的标题仅为方便而设，不具有法律意义或效力。

本条款以及因本条款或其标的物而产生或与之相关的任何争议或索赔（包括非合同争议或索赔）应受英格兰和威尔士法律管辖并据其解释。英格兰和威尔士法院对解决因本条款、其标的物或构成而产生或与之相关的任何争议或索赔（包括非合同纠纷或索赔）具有专属管辖权。

本条款的最近更新日期为2023年5月31日，除任何特定条款外，取代之前所有的书面或口头条款与条件、通信、声明和安排，立即生效。

定义：

“Fastmarkets”是指Fastmarkets Global Limited，一家在英格兰和威尔士注册的公司，公司编号：00142215。

“集团公司”是指Fastmarkets及其关联方。“关联方”就任何人士而言，是指直接或间接控制该人士，或被该人士控制，或与该人士受共同控制的任何人士（在每种情况下不时评估），但不包括(i) Lithium Hangar Holdco Limited的任何母公司；以及(ii)由Lithium Hangar Holdco Limited的任何母公司管理或提供建议的任何投资组合或被投资公司（Lithium Hangar Holdco Limited及其子公司除外）。就两个或两个以上人士之间的关系而言，“控制”、“被控制”和“受共同控制”是指通过股权、合同或其他方式直接或间接拥有指导特定人士的管理或政策的权力。

“服务”是指(a)提供在线或电子信息、出版物和数据产品（包括但不限于通过互联网、或通过手机应用程序或其他数字设备提供上述内容）；(b)提供纸质出版物和其他材料；(c)与网站有关的其他服务；以及(d)由Fastmarkets自行举办的或由他人代表其举办的任何活动，包括会议、展览、大会、峰会、研讨会、网络研讨会、颁奖晚宴、公开培训或私人或定制培训。